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Почему стоит отдать предпочтение местным сезонным продуктам

Здоровье

Употребление пищи, доступной человеку в зависимости от времени года, было реальностью жизни на протяжении большей части нашего существования на этой планете.

Почему стоит отдать предпочтение местным сезонным продуктам

Благодаря технологическому прогрессу и глобальному доступу к продуктам питания теперь в любое время года можно купить овощи и фрукты, которые не производятся и не растут в нашей местной среде из-за сезона или особенностей климата. Правда, есть в этом один минус:

  • чтобы люди могли есть привезённые издалека фрукты и овощи, растения были генетически модифицированы для получения более быстрых и высоких урожаев и увеличения срока хранения.

Вы когда-нибудь заходили зимой в свой продуктовый магазин и смотрели на огромные витрины с помидорами на складе?

Многие из этих несезонных продуктов блестят от воска, напичканы химическими веществами и консервантами, чтобы они выглядели свежими и вкуснее, чем на самом деле. Эти овощи и фрукты имеют скорее внешний вид, чем вкус.

Потому-то врачи рекомендуют не особо увлекаться «экзотикой», отдавая предпочтение «местным» овощам и фруктам – они благотворно влияют на организм, более безопасны и в них больше полезных веществ.

Вместо того, чтобы жевать ГМО-виноград из Чили и откусывать осенью ГМО-финики с Ближнего Востока, лучше съесть местное органическое яблоко – ему пришлось преодолеть значительно меньшее расстояние, чтобы добраться до прилавка. Нет ничего лучше и полезнее, чем съесть сочный летний персик, спелый помидор или сладкую клубнику, выращенные местным фермером.

Сезонное питание — это основа ЗОЖ, утверждают доктора.

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Большая заморозка (заготовка) продуктов / ОСЕНЬ
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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