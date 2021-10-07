Употребление пищи, доступной человеку в зависимости от времени года, было реальностью жизни на протяжении большей части нашего существования на этой планете.
Благодаря технологическому прогрессу и глобальному доступу к продуктам питания теперь в любое время года можно купить овощи и фрукты, которые не производятся и не растут в нашей местной среде из-за сезона или особенностей климата. Правда, есть в этом один минус:
Вы когда-нибудь заходили зимой в свой продуктовый магазин и смотрели на огромные витрины с помидорами на складе?
Многие из этих несезонных продуктов блестят от воска, напичканы химическими веществами и консервантами, чтобы они выглядели свежими и вкуснее, чем на самом деле. Эти овощи и фрукты имеют скорее внешний вид, чем вкус.
Потому-то врачи рекомендуют не особо увлекаться «экзотикой», отдавая предпочтение «местным» овощам и фруктам – они благотворно влияют на организм, более безопасны и в них больше полезных веществ.
Вместо того, чтобы жевать ГМО-виноград из Чили и откусывать осенью ГМО-финики с Ближнего Востока, лучше съесть местное органическое яблоко – ему пришлось преодолеть значительно меньшее расстояние, чтобы добраться до прилавка. Нет ничего лучше и полезнее, чем съесть сочный летний персик, спелый помидор или сладкую клубнику, выращенные местным фермером.
Сезонное питание — это основа ЗОЖ, утверждают доктора.
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Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.