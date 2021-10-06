В России зарегистрировали максимальную с начала пандемии смертность от COVID-19

В среду, шестого октября, в России за минувшие 24 часа из-за коронавирусной инфекции скончались 929 человек. Днём ранее медицинские специалисты зафиксировали 895 смертей.

По данным Оперштаба, в нашей стране суточная смертность от коронавируса достигла пика за пандемию. За сутки в России заболели "ковидом" 25133 человека. Наибольшее число заражений обнаружили в таких регионах, как:

Москва — 3589;

Санкт-Петербург — 2187;

Московская область — 1410;

Нижегородская область — 611;

Свердловская область — 531.

Ранее новосибирские власти заявили, что могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых групп населения, а ещё ужесточить ограничительные меры. Прививку, возможно, должны будут сделать сотрудники общественного питания, транспортной системы и других профессиональных сфер.

В Свердловской области запланировали введение COVID-free пространств. Кроме того, некоторые работники этого региона обязаны привиться против вируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.