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В России зарегистрировали максимальную с начала пандемии смертность от COVID-19

Здоровье

В среду, шестого октября, в России за минувшие 24 часа из-за коронавирусной инфекции скончались 929 человек. Днём ранее медицинские специалисты зафиксировали 895 смертей.

В России зарегистрировали максимальную с начала пандемии смертность от COVID-19

По данным Оперштаба, в нашей стране суточная смертность от коронавируса достигла пика за пандемию. За сутки в России заболели "ковидом" 25133 человека. Наибольшее число заражений обнаружили в таких регионах, как:

  • Москва — 3589;
  • Санкт-Петербург — 2187;
  • Московская область — 1410;
  • Нижегородская область — 611;
  • Свердловская область — 531.

Ранее новосибирские власти заявили, что могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых групп населения, а ещё ужесточить ограничительные меры. Прививку, возможно, должны будут сделать сотрудники общественного питания, транспортной системы и других профессиональных сфер.

В Свердловской области запланировали введение COVID-free пространств. Кроме того, некоторые работники этого региона обязаны привиться против вируса.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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