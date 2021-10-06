Новосибирские власти рассказали, кого заставят прививаться от "ковида"

В Новосибирской области думают ввести обязательную прививку против коронавирусной инфекции для групп населения, а также ужесточить противовирусные меры.

Замглавы Министерства здравоохранения по региону Елена Аксёнова перечислила следующие сферы, в которых, возможно, внедрят обязательную вакцинацию:

транспорт;

ЖКХ;

энергетика;

торговля;

общественное питание;

финансы.

"Оперштабом в настоящий момент обсуждается введение обязательной вакцинации на территории Новосибирской области для перечисленных мной категорий — профессиональных групп повышенного риска заболевания и распространения инфекции", — заявила заместитель руководителя Минздрава Новосибирской области во время прямой линии в соцсети "ВКонтакте".

Также Аксёнова отметила, что в условиях постоянного роста заболеваемости местных жителей "ковидом" власти могут усилить ограничительные меры.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда сотрудников ввели в Свердловской области. По словам губернатора Евгения Куйвашева, эта мера — единственная альтернатива локдауну. Также в республике появятся "ковид"-free места.

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