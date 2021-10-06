В Новосибирской области думают ввести обязательную прививку против коронавирусной инфекции для групп населения, а также ужесточить противовирусные меры.
Замглавы Министерства здравоохранения по региону Елена Аксёнова перечислила следующие сферы, в которых, возможно, внедрят обязательную вакцинацию:
"Оперштабом в настоящий момент обсуждается введение обязательной вакцинации на территории Новосибирской области для перечисленных мной категорий — профессиональных групп повышенного риска заболевания и распространения инфекции", — заявила заместитель руководителя Минздрава Новосибирской области во время прямой линии в соцсети "ВКонтакте".
Также Аксёнова отметила, что в условиях постоянного роста заболеваемости местных жителей "ковидом" власти могут усилить ограничительные меры.
Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда сотрудников ввели в Свердловской области. По словам губернатора Евгения Куйвашева, эта мера — единственная альтернатива локдауну. Также в республике появятся "ковид"-free места.
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