Врач рассказала, чем может обернуться прогулка без шапки в холодную погоду

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, прогулка без головного убора в холодную погоду может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Доктор отмечает, шапку обязательно нужно надеть, когда на улице прохладно, влажно и ветрено. Если пренебрегать этим правилом, возрастает риск заработать локальное переохлаждение, передаёт Москва 24.

"Это приводит к ослаблению иммунитета и развитию, прежде всего, респираторных заболеваний", — подчеркнула врач.

Она добавила, что в первую очередь человек столкнётся с насморком и кашлем. У некоторых пациентов, которые отказались от ношения головных уборов, начинается воспаление среднего уха.

Кроме того, Надежда Чернышова предупреждает: в ветреную погоду происходит спазм сосудов кожи, которые питают волосяные луковицы, что способствует облысению. Во время длительной прогулки волосы перестают получать питание, отмирают и выпадают.

Также специалист советует внимательно отнестись к покупке головного убора. По её мнению, шапка должна прикрывать уши хотя бы до слухового прохода.

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