Разводят панику: как метеозависимость влияет на организм, рассказал врач

По данным центра "Фобос", последнюю неделю в Москве фиксируют повышенные показатели атмосферного давления. Отметки достигнут своего пика, по мнению специалистов, в ближайшие два дня. Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов рассказал Pravda.Ru, почему не стоит паниковать и бежать за тонометром и глотать таблетки.

Метеозависимость

Давление эмоций

По словам Орлова, то, что у россиян принято винить скачки атмосферного давления в плохом самочувствии, на самом деле не более чем самовнушение.

"Осенью эмоциональный фон у людей снижен. И люди, которые впечатлительные, подвержены сосудистым заболеваниям, будут говорить, что атмосферное давление повышено, будут делать из этого проблему", — поясняет врач.

Как отметил Орлов, никто не делает "трагедии" из походов в горы или погружений с аквалангом. Хотя на глубине или высоте уровни давления значительно меняются. Но здоровый организм быстро приспосабливается.

"Ой, нам кажется"

Доктор уверяет, что никаких метеозависимых людей не существует. Вся "эпопея" связанная с этим псевдодиагнозом не более чем выдумка.

"Это чисто психосоматика. Солнце зашло — ой, нам кажется, что мы плохо себя почувствовали. Ой, давление поднялось — плохо себя чувствуем, давление снизилось — мы себя плохо чувствуем. Это в чистом виде эффект самовнушения. Метеозависимости на самом деле нет", — резюмировал невролог.

По словам Орлова, всё, что мы привыкли "приписывать" к метеозависимости говорит о проблемах в организме.

"А все эти вещи, когда человек чувствует, что давление повысилось, понизилось, это значит, что человек совершенно нетренированный, у него совершенно нетренированные сосуды, у него нетренированное сердце", — объяснил Орлов.

По словам невролога, чтобы перестала везде "чудиться" метеозависимость, необходимо укреплять организм:

заниматься спортом,

закаляться,

посещать баню (кому не запрещено докторами),

гулять на свежем воздухе.

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