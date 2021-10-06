Обладатели какой группы крови защищены от COVID-19, рассказал доктор Мясников

Доктор Александр Мясников утверждает, что обладатели первой группы крови менее подвержены заражению коронавирусом. По его словам, исследования показали, что у таких пациентов действует "генетическая защита".

Также врач высказался о вакцинации. По словам Мясникова, благодаря прививкам, смертность в России упала в разы. Он отметил, что полностью компонент может и не защитить от заражения, однако, сильно облегчит течение болезни.

При этом врач отметил, что особо "опасны" так называемые суперраспространители.

"Они сами особо не болеют, но у них колоссальная вирусная нагрузка. И проблема, что их никак не выявить. Но суперрраспространители есть и при гриппе, и при любой вирусной инфекции", — пояснил Александр Мясников в эфире "О самом главном".

Ранее Pravda. Ru писала о списке лекарств, которые, по словам Мясникова, приём которых может стать триггером к серьёзным заболеваниям. Речь шла о лекарствах "Зантак" и "Редуксин". По словам врача, эти препараты давно запрещены в других странах, однако, по-прежнему остаются на российских аптечных полках.

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