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Что выдаёт реальный возраст организма, рассказала кардиолог Бродовская

Здоровье

Врач-кардиолог и эксперт в области биогеронтологии Татьяна Бродовская рассказала, какие признаки старения выдадут возраст "с потрохами". И не факт, что биологические часы организма не "бегут" вперёд паспортных данных. По словам доктора, недостаточно закрасить седину или сменить очки на линзы.

Пожилой человек. Старость
 

Так, по словам Бродовской, характерные признаки биологического старения можно определить по:

  • состоянию зубов,
  • овалу лица,
  • опущенных уголков губ,
  • количеству и качеству волос,
  • изменению радужки глаз.

Впрочем, как уточняет врач, если часть проблем можно исправить при помощи косметики, виниров и искусственной шевелюры, то над некоторыми нужно усиленно работать ещё в молодости.

"Мышечная слабость — при старении она встречается у 90% людей. С изменениями опорно-двигательного аппарата тесно связан остеопороз, нередко приводящий к переломам. Внешне он тоже может проявляться изменением осанки, снижением роста человека", — пояснила врач в беседе с изданием "Dоктор Питер".

По словам Бродовской, чем выше биологический возраст паспортного, тем быстрее идёт старение. Однако врач утверждает, что эстетические показатели — вовсе не главное. Острая проблема всероссийского масштаба — сердечно-сосудистые заболевания. Задержать "время" смогут только поддерживающие процедуры:

  • правильное питание,
  • отказ от вредных привычек,
  • спорт,
  • здоровый сон.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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