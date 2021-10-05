"Спутник лайт" предложили использовать как бустер для иностранных вакцин

Российский фонд прямых инвестиций обратился к Европейскому союзу с предложением использовать вакцину "Спутник лайт" для усиления препарата компании Pfizer.

Как сообщает РФПИ, если использовать однокомпонентный "Спутник лайт" в качестве бустерного укола, это решит проблему, которая возникла сейчас в европейских странах — зарубежная вакцина стала терять свою эффективность.

Глава фонда Кирилл Дмитриев подчеркнул, что "Спутник лайт" возможно использовать и с любыми другими иностранными вакцинами, ведь именно этот препарат стал первым в мире официально зарегистрированным бустером, сообщает ТАСС.

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