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Риск развития диабета у тяжело переболевших COVID-19 выявили врачи

Здоровье

Тем, кто перенёс коронавирус в тяжёлой форме, может грозить развитие сахарного диабета, рассказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.

Риск развития диабета у тяжело переболевших COVID-19 выявили врачи

"После перенесённой новой коронавирусной инфекции в тяжёлой форме, есть риск выявления уже сахарного диабета", — цитирует заявление руководителя центра РИА Новости.

Ранее Наталья Мокрышева сообщила, что при наличии сахарного диабета риск заразиться COVID-19 повышается в десять раз.

По словам директора НМИЦ, страдающие сахарным диабетом при их заражении коронавирусом попадают в ковидные госпитали в три-четыре раза чаще, чем те, кто не имеет этой эндокринной патологии.

Наталья Мокрышева добавила, что диабетики чаще сталкиваются с осложнениями COVID-19. Кроме того, у них выше вероятность неблагоприятного исхода заболевания.

Директор НМИЦ эндокринологии подчеркнула, что больным диабетом необходимо вакцинироваться от коронавируса.

"Если поначалу мы рекомендовали вакцинацию с некоей осторожностью, то сегодня ориентируем своих пациентов на обязательность проведения данной процедуры", — сказала Наталья Мокрышева.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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