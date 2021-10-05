В Ассоциации диетологов перечислили продукты, необходимые после "ковида"

Людям не стоит придерживаться обычного рациона после болезни коронавирусной инфекцией, необходимо разработать новый план питания. Об этом сообщили врач-диетолог платформы "Доктор рядом" Александр Андреев и член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова.

По словам главного диетолога центра снижения веса BODYCAMP Нефёдовой, человеку после лечения от COVID-19 важно сосредоточиться на полноценном питании, а также исключить вредные продукты. Специалист подчеркнула, что переболевшему требуются полезные вещества. Также эксперт порекомендовала выявить дефициты в организме и восполнить их.

"Питаться нужно полноценно. При полноценном питании организм сможет восстановиться после заболевания. Нужно потреблять достаточное количество овощей и фруктов. Именно в них содержится наибольшее количество полезных веществ", — объяснила Нефёдова, которую процитировали "Народные новости".

Ранее пятого октября в России установили пик суточной смертности от коронавируса. По данным Оперштаба, зафиксировали 895 летальных исходов из-за этой инфекции. Предыдущий максимум, 890 скончавшихся, зарегистрировали третьего октября.

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