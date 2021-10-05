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Новый максимум суточной смертности от COVID-19 зафиксировали в РФ

Здоровье

895 случаев летального исхода COVID-19 зарегистрировали за последние сутки в России — это максимальный показатель с начала пандемии.

Новый максимум суточной смертности от COVID-19 зафиксировали в РФ

Предыдущий максимум — 890 умерших — зафиксировали 3 октября.

Согласно данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, с начала пандемии в стране от коронавируса скончались уже 211696 человек.

К 5 октября в РФ зарегистрировали 7637427 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 25110. Выздоровели более 6,7 млн заболевших.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о подъёме заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов страны. Глава правительства призвал Роспотребнадзор активизировать работу с властями регионов с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в стране участились случаи тяжёлых форм коронавируса. Глава министерства уточнил, что 11% госпитализированных с COVID-19 тяжело переносят заболевание. При этом тяжёлые исходы коронавируса и его осложнения фиксируют в том числе среди молодёжи.

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Андрей Фурсов: COVID-19 сегодня и после
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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