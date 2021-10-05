Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей

Учёные из Японии зафиксировали заболевание, которое происходит из-за прежде неизвестного вируса. Он передаётся через укусы клещей.

Новый вирус японские учёные назвали Йезо. Впервые заражение установили в 2014 году. За шесть лет ещё семь человек пострадали от похожей болезни. К ней относились такие симптомы, как:

повышение температуры;

снижение числа лейкоцитов;

снижение количества тромбоцитов.

Йезо причислили к патогенам из рода Orthonairovirus. К нему также относится, по данным японских учёных, вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки.

Как написали в Nature Communications, специалисты обнаружили у пятнистых оленей и енотов антитела к новому вирусу. Кроме того, в ходе исследований учёные выяснили, что люди заразились Йезо через укусы клещей.

Ранее глава китайского центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу предупредил мировую общественность о новом вирусе, который ещё полностью не изучили. С ним необходимо бороться совместно, подчеркнул учёный.

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