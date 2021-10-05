Семь овощей, которые не дадут коже "засохнуть" осенью

По мере того как листья меняют цвет, и температура воздуха снижается, его влажность также уменьшается. Это, мягко говоря, неполезно для кожи — она становится сухой и начинает шелушиться.

Улучшить здоровье кожи и общее самочувствие в течение всей осени можно, если выпивать достаточное количество воды и включить в рацион шесть богатых влагой суперпродуктов, которые могут помочь коже оставаться здоровой изнутри.

Красочные овощи, такие как

свёкла,

морковь,

огурцы,

красный перец

и помидоры

"полны" воды и пищевых волокон.

Подружитесь с ликопином

Помидоры содержат ликопин — соединение, которое помогает повысить естественную защиту кожи от ультрафиолетового излучения. Исследования показали, что ультрафиолетовое излучение "является основной причиной преждевременного старения и рака кожи".

Увеличьте потребление ликопина, добавляя томатную пасту в супы или ешьте жареные помидоры в качестве гарнира.

Соедините эти блюда из помидоров с оливковым маслом, которое полезно для вашего сердца и может помочь вашему организму усваивать ликопин.

Запасайтесь витамином С

Витамин С также имеет важное значение для поддержания здоровья кожи: он может повысить уровень коллагена, который повышает эластичность кожи и помогает заживлять раны.

Продукты, богатые витамином С:

Болгарский перец.

Брокколи.

Цитрусовые.

Капуста.

Киви.

Клубника.

"Без воды и не туды, и не сюды"

Питьевая вода — лучший способ оставаться "увлажнённым". Вот несколько способов, которыми вы можете помочь себе пить больше воды:

Установите напоминания на свой телефон или оставляйте заметки на рабочем столе.

Всегда берите с собой бутылку с водой.

Выпивайте стакан воды перед каждым приёмом пищи.

Ароматизируйте воду натуральными ингредиентами, такими как огурец и лайм, лимон или клубника и киви.

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