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Семь овощей, которые не дадут коже "засохнуть" осенью

Здоровье

По мере того как листья меняют цвет, и температура воздуха снижается, его влажность также уменьшается. Это, мягко говоря, неполезно для кожи — она становится сухой и начинает шелушиться.

Семь овощей, которые не дадут коже "засохнуть" осенью

Улучшить здоровье кожи и общее самочувствие в течение всей осени можно, если выпивать достаточное количество воды и включить в рацион шесть богатых влагой суперпродуктов, которые могут помочь коже оставаться здоровой изнутри. 

Красочные овощи, такие как

  • свёкла,
  • морковь,
  • огурцы,
  • красный перец
  • и помидоры

"полны" воды и пищевых волокон.

Подружитесь с ликопином

Помидоры содержат ликопин — соединение, которое помогает повысить естественную защиту кожи от ультрафиолетового излучения. Исследования показали, что ультрафиолетовое излучение "является основной причиной преждевременного старения и рака кожи".

Увеличьте потребление ликопина, добавляя томатную пасту в супы или ешьте жареные помидоры в качестве гарнира.

Соедините эти блюда из помидоров с оливковым маслом, которое полезно для вашего сердца и может помочь вашему организму усваивать ликопин.

Запасайтесь витамином С

Витамин С также имеет важное значение для поддержания здоровья кожи: он может повысить уровень коллагена, который повышает эластичность кожи и помогает заживлять раны.

Продукты, богатые витамином С:

  • Болгарский перец.
  • Брокколи.
  • Цитрусовые.
  • Капуста.
  • Киви.
  • Клубника.

"Без воды и не туды, и не сюды"

Питьевая вода — лучший способ оставаться "увлажнённым". Вот несколько способов, которыми вы можете помочь себе пить больше воды:

  • Установите напоминания на свой телефон или оставляйте заметки на рабочем столе.
  • Всегда берите с собой бутылку с водой.
  • Выпивайте стакан воды перед каждым приёмом пищи.
  • Ароматизируйте воду натуральными ингредиентами, такими как огурец и лайм, лимон или клубника и киви.

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Что нужно знать о сухой коже? Увлажняющие средства помогут не всем
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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