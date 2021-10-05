По мере того как листья меняют цвет, и температура воздуха снижается, его влажность также уменьшается. Это, мягко говоря, неполезно для кожи — она становится сухой и начинает шелушиться.
Улучшить здоровье кожи и общее самочувствие в течение всей осени можно, если выпивать достаточное количество воды и включить в рацион шесть богатых влагой суперпродуктов, которые могут помочь коже оставаться здоровой изнутри.
Красочные овощи, такие как
"полны" воды и пищевых волокон.
Помидоры содержат ликопин — соединение, которое помогает повысить естественную защиту кожи от ультрафиолетового излучения. Исследования показали, что ультрафиолетовое излучение "является основной причиной преждевременного старения и рака кожи".
Увеличьте потребление ликопина, добавляя томатную пасту в супы или ешьте жареные помидоры в качестве гарнира.
Соедините эти блюда из помидоров с оливковым маслом, которое полезно для вашего сердца и может помочь вашему организму усваивать ликопин.
Витамин С также имеет важное значение для поддержания здоровья кожи: он может повысить уровень коллагена, который повышает эластичность кожи и помогает заживлять раны.
Продукты, богатые витамином С:
Питьевая вода — лучший способ оставаться "увлажнённым". Вот несколько способов, которыми вы можете помочь себе пить больше воды:
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