Тыква – не только королева осени, но и отличный лекарь

Сбор урожая тыквы во многих регионах уже завершён, но цены на неё ещё "не зимние". И значит, ещё есть время сделать запасы этого овоща, который имеет ряд целебных свойств.

Например, в тыкве есть:

антиоксидантные витамины — А, С и Е;

витамины группы В, в том числе рибофлавин, фолат, В6, тиамин, ниацин и пантотеновая и фолиевая кислота;

калий, марганец, медь, фосфор, железо, цинк и магний;

полифенольные соединения — бета-каротин (преобразуемый в организме в витамин А), лютеин, бета-криптоксантин и зеаксантин;

клетчатка;

витамин К;

селен;

полезные жиры, пищевые волокна и веганский белок.

Польза тыквы для здоровья

Со всеми этими питательными веществами тыква обязательно поможет предотвратить или решить определённые проблемы со здоровьем.

Например, этот чудесный овощ:

помогает в потере веса (благодаря содержанию клетчатки);

может снизить риск развития рака (благодаря антиоксиданту бета-каротину);

защищает кожу (благодаря каротиноидам);

обостряет зрение (из-за высокого уровня витамина А);

поддерживает здоровье предстательной железы (благодаря содержанию цинка в семенах);

помогает поднять настроение и предотвратить депрессию (из-за содержания триптофана в семенах);

улучшает работу сердца и мышц (за счёт содержания калия и магния);

улучшает иммунную систему (благодаря содержанию цинка и витамина С);

помогает изгнать кишечных червей (из-за тыквитинов).

Если вы хотите выглядеть и чувствовать себя красиво, рассматривайте тыкву как часть своего рациона.

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