В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию об отмене массовых мероприятий

На официальном сайте Роспотребнадзора России опровергли информацию главы ведомства Анны Поповой о прекращении массовых мероприятий на территории нашей страны.

По новым данным Роспотребнадзора, в России не ограничили массовые мероприятия из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации. Ужесточением "антиковидных" мер продолжили заниматься руководители регионов. Об этом написали представители на сайте ведомства:

"В настоящее время решения о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов совместно с главными санитарными врачами регионов при достижении определённых показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию. Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось".

Ранее четвёртого октября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщила об отмене массовых мероприятий в нашей стране из-за распространения коронавирусной инфекции.

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