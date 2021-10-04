Вакцинацию от коронавируса могут внести в национальный календарь профилактических прививок России.
Идею внесения иммунизации от COVID-19 в календарь озвучил глава Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"Первая просьба — включить всё-таки в календарь национальных прививок вакцинацию. Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизни людей", — цитирует заявление губернатора ТАСС.
Глава региона рассказал о снижении темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в Подмосковье в пять раз.
При этом в области ежедневно в больницу с COVID-19 попадают более 600 человек. В настоящее время 350 больных коронавирусом в Подмосковье находятся на ИВЛ, отметил Андрей Воробьёв.
Как заявил на заседании президиума координационного совета глава российского правительства Михаил Мишустин, подъём заболеваемости коронавирусом фиксируют в настоящее время в большинстве регионов страны. Премьер-министр поручил Роспотребнадзору активизировать работу с властями регионов с наиболее сложной ситуацией по COVID-19.
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