Вакцинацию от COVID-19 предложили внести в российский календарь прививок

Вакцинацию от коронавируса могут внести в национальный календарь профилактических прививок России.

Идею внесения иммунизации от COVID-19 в календарь озвучил глава Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Первая просьба — включить всё-таки в календарь национальных прививок вакцинацию. Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизни людей", — цитирует заявление губернатора ТАСС.

Глава региона рассказал о снижении темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в Подмосковье в пять раз.

При этом в области ежедневно в больницу с COVID-19 попадают более 600 человек. В настоящее время 350 больных коронавирусом в Подмосковье находятся на ИВЛ, отметил Андрей Воробьёв.

Как заявил на заседании президиума координационного совета глава российского правительства Михаил Мишустин, подъём заболеваемости коронавирусом фиксируют в настоящее время в большинстве регионов страны. Премьер-министр поручил Роспотребнадзору активизировать работу с властями регионов с наиболее сложной ситуацией по COVID-19.

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