Мурашко рассказал о результатах одновременной вакцинации от "ковида" и гриппа

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о результатах исследования совместимости прививок против "ковида" и гриппа.

В понедельник, четвёртого октября, Михаил Мурашко заявил о положительных результатах при одновременном введении препарата от коронавирусной инфекции и гриппа, сообщает ТАСС.

Кроме того, на мероприятии "Биотехмед" министр предупредил россиян о тяжёлом сезоне гриппа в нашей стране и призвал граждан прививаться от него и "ковида".

"Вакцинироваться нужно и той, и другой вакциной. Это принципиально важно, сезон будет напряжённый, не нужно рисковать", — подчеркнул Михаил Мурашко.

Ранее учёный Александр Гинцбург сообщал, что работники Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывают вакцину, которая действует на COVID-19 и грипп одновременно. По словам директора института, соответствующая технология, благодаря которой возможно создать нужный препарат, существует.

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