EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Порошенко: офшорный скандал с Зеленским нанес ущерб имиджу Украины
Ректор МГУ: девятилетняя студентка по просьбе отца получит индивидуальный график
"Защититься невозможно": эксперт рассказал об особенностях ракеты "Циркон"
Охлобыстин в короткие сроки выдал двух дочерей замуж
Песков: "Газпром" никогда не отрицал возможность прямых контрактов с Украиной
Песков рассказал, как Путин относится к идее встречи с Зеленским
"Нет отметок о выезде из Украины": Саакашвили мог пересечь границу нелегально
В Сети обсуждают зажигательный танец Марии Захаровой
В России появился прибор электромагнитного подавления COVID-19

Мурашко рассказал о результатах одновременной вакцинации от "ковида" и гриппа

Здоровье

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о результатах исследования совместимости прививок против "ковида" и гриппа.

Мурашко рассказал о результатах одновременной вакцинации от "ковида" и гриппа

В понедельник, четвёртого октября, Михаил Мурашко заявил о положительных результатах при одновременном введении препарата от коронавирусной инфекции и гриппа, сообщает ТАСС.

Кроме того, на мероприятии "Биотехмед" министр предупредил россиян о тяжёлом сезоне гриппа в нашей стране и призвал граждан прививаться от него и "ковида".

"Вакцинироваться нужно и той, и другой вакциной. Это принципиально важно, сезон будет напряжённый, не нужно рисковать", — подчеркнул Михаил Мурашко.

Ранее учёный Александр Гинцбург сообщал, что работники Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывают вакцину, которая действует на COVID-19 и грипп одновременно. По словам директора института, соответствующая технология, благодаря которой возможно создать нужный препарат, существует.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кто больше страдает от COVID-19: люди в возрасте или молодые?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Досье Пандоры: убойный компромат или холостой выстрел
Украина может импортировать газ по "виртуальному реверсу" из Словакии и Польши
Эксперт: опытному автомобилисту никакая камера видеофиксации не страшна
Волочкова показала нового возлюбленного, заменившего ей Олега
Порошенко: офшорный скандал с Зеленским нанес ущерб имиджу Украины
Ректор МГУ: девятилетняя студентка по просьбе отца получит индивидуальный график
"Защититься невозможно": эксперт рассказал об особенностях ракеты "Циркон"
Бесплатная газификация от Путина оказалась не для всех
Охлобыстин в короткие сроки выдал двух дочерей замуж
Песков: "Газпром" никогда не отрицал возможность прямых контрактов с Украиной
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Со свиным рылом в калашный ряд: Захарова ответила Зеленскому

Официальный представитель российского МИД решила ответить на слова президента Украины о "наглой" внешней политике страны.

Со свиным рылом в калашный ряд: Захарова ответила Зеленскому
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Политика. Новости и аналитика
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Российский шоу-бизнес
Жорин оценил шансы Шаляпина "отхватить куш" после смерти супруги
Российский шоу-бизнес
Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"
Вячеслав Шпаковский Что нам стоит дом построить: новые технологии только кажутся дорогими Вячеслав Шпаковский Усам Оздемиров "Роскосмос" побеждает в космической гонке с США благодаря кино Усам Оздемиров Ирина Шлионская Тайну "быстрого сна" разгадали японские учёные Ирина Шлионская
Общество
"Отцовские правила жизни" раскололи мнения соцсетей
Политика. Новости и аналитика
Немцы назвали Украину "несостоявшейся" страной
Сын пассажира Ту-154, сбитого 20 лет назад ВСУ, назвал причины трагедии
Катастрофы
Сын пассажира Ту-154, сбитого 20 лет назад ВСУ, назвал причины трагедии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников