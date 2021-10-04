Медики оценили риск возникновения уплотнений в лёгких после COVID-19

По словам врача-пульмонолога Александра Пальмана, у пациентов, переболевших коронавирусом в тяжёлой форме, могут появиться уплотнения в лёгких.

Он подчеркнул, что у многих больных при обследовании на аппарате компьютерной томографии подтверждается наличие "матового стекла". Через некоторое время оно может исчезнуть без медицинского вмешательства.

Однако если COVID-19 протекал с осложнениями, то на лёгких зачастую возникают уплотнения. Раньше считалось, что они трансформируются в фиброз, но последние исследования привели специалистов к новым выводам.

"Это некое поствоспалительное уплотнение, и у большей части пациентов оно уходит", — приводит РБК комментарий Александра Пальмана.

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова Сергей Бабак считает, что лишь у 5-10% перенёсших коронавирус начинается фиброз лёгких, то есть процесс их преждевременного старения, но молодым людям такие осложнения не грозят. Риски возрастают у пациентов в возрасте старше 50 лет.

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