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Малышева объяснила, кому нужна третья доза вакцины

Здоровье

Теледоктор Елена Малышева рассказала, что в самых высоких медицинских кругах постоянно спорят о необходимости введения в организм человека третьей дозы вакцины. Ведущая шоу "Жить здорово!" объяснила, для чего и кому нужно делать трехкомпонентную вакцину.

Малышева объяснила, кому нужна третья доза вакцины

Россияне привыкли к тому, что им вводят вакцину "Спутник" в два этапа. Существуют, однако исследования, которые говорят о пользе использования третьей дозы.

Елена Малышева поделилась исследованиями, которые были сделаны в результате наблюдения за людьми, привитыми вакциной "Пфайзер".

"Исследование опубликовано в августе 2021, проведено в Израиле.
Участвовали 1 144 690 человек в возрасте 60+. Все участники исследования были полностью вакцинированы двумя дозами вакцины "Пфайзер" до 1 марта 2021. В августе часть людей получила третью дозу вакцины "Пфайзер", — пишет Елена Васильевна в своём микроблоге.

Она отмечает, что опубликованные данные касались первых 12 дней после введения третьей дозы.

"Итак, на 12 день после вакцинации выяснили, что третья доза снижает вероятность повторного заражения COVID-19 в 11 раз и тяжёлого течения COVID-19 — в 15 раз. В группе без бустера заболели 3500 человек, 330 из которых тяжело; в группе с бустером заболели 313 человек, 32 из которых тяжело", — продолжает телеведущая.

Малышева подчёркивает, что никто из испытуемых не умер.

"То есть вакцина защищает от смерти даже без третьей дозы! Процент тяжёлых болезней был минимальным. И всё-таки третья доза людей старше 60 лет защитила лучше, чем первые две. Как минимум в первые 12 дней после введения вакцины", — объясняет теледоктор.

Елена Васильевна делится своим мнением по поводу результатов исследования.

"Скорее всего, третья доза нужна людям в возрасте для того, чтобы не заболеть тяжело и не умереть! Именно эта рекомендация имеет научные обоснования", — делает выводы Малышева.

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Ситуацию с распространением коронавируса прокомментировала ведущая "Жить здорово!" Елена Малышева.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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