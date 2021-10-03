Диетолог предупредила об опасности яблок

Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем могут быть опасны яблоки в большом количестве. Так, фрукты способны вызвать неприятные ощущения у людей с повышенной кислотностью. Об этом эксперт поделилась с RT.

Так, она полагает, что ощущения усиливаются, если есть кислые яблоки натощак. Причина их появления заключается в том, что в свежих яблоках много кислот, которые ускоряют метаболизм.

"У кого есть повреждения желудочно-кишечного тракта, яблоки нужно есть с осторожностью, а некоторым вообще не есть — или только в запеченном виде", — добавила Соломатина.

А вот сладкие яблоки, по мнению специалиста, опасны диабетикам, поскольку они содержат сахарозу. Однако несмотря на это, эксперт отметила, что яблоки — низкокалорийный и полезный продукт, который содержит много витаминов и клетчатку.

Ранее диетолог-терапевт Ольга Лушникова заявила, что суп на самом деле не является необходимой составляющей для здорового питания. При этом к плюсам употребления первого она отнесла то, что благодаря супам мы увеличиваем количество потребляемых овощей.





Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.