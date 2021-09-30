Польза фасоли для здоровья: защищает от семи недугов

Фасоль обычно связывают с газообразным воздействием на кишечник. Но это просто единственный минус, который может появится, а может и нет, если включить эти бобовые в рацион. А вот польза для здоровья от них будет обязательно.

Фасоль богата белком. Ее еще называют "мясом бедняка".

Фасоль богата витаминами и минералами.

В чем конкретно польза фасоли для здоровья

Недорогая, универсальная и невероятно питательная фасоль является отличным дополнением к здоровому питанию.

Содержит много важных питательных веществ:

клетчатку,

сложные углеводы,

различные витамины и минералы, такими как железо, медь, калий и витамин К.

Поддерживает здоровую функцию сердца

Фасоль может помочь улучшить кровообращение благодаря высокому содержанию калия. Калий расслабляет кровеносные сосуды, снижая кровяное давление.

Борется с окислительным стрессом

Фасоль содержит несколько активных растительных соединений — антоцианы и изофлавоны. Являясь антиоксидантами, они защищают ваши клетки от разрушительного воздействия окислительного стресса.

Помогает предотвратить ожирение

Если вы хотите похудеть здоровым образом, ешьте больше фасоли. Богатая клетчаткой и белком, но низкокалорийная, она помогает уменьшить чувство голода, а белок в ее составе ускоряет метаболизм и увеличивает количество сжигаемых калорий.

Улучшает пищеварение

Бобы содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку.

Первая замедляет пищеварение, что помогает дольше чувствовать себя сытым после еды.

Вторая поддерживает движение пищи по пищеварительному тракту, что предотвращает запоры.

Важно: поев бобов, пейте воду — клетчатка ее хорошо впитывает.

Контролирует уровень сахара в крови

Крахмалистые продукты печально известны тем, что повышают уровень сахара в крови, поэтому многие диетологи советуют диабетикам избегать их. Но поскольку для переваривания крахмала в фасоли требуется больше времени, риск, что сахар "скакнёт" в этом случае минимален.

Может предотвратить рак толстой кишки

Полезные бактерии в толстой кишке ферментируют клетчатку из продуктов, которые человек ест, для производства короткоцепочечных жирных кислот (SCFAs). SCFA являются основным источником энергии для клеток, выстилающих толстую кишку.

Некоторые исследования показывают, что SCFAs также может помочь снизить риск развития рака толстой кишки.

Способствует здоровой беременности

Фасоль является обязательной пищей во время беременности. Это связано с тем, что фасоль от природы богата фолиевой кислотой, витамином группы В, который, как известно, снижает риск врожденных дефектов.

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