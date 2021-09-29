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От осенней хандры избавит анти-тревожная диета

Здоровье

Психиатр из США Ума Найду выявила "реальную связь" между питанием человека и его психическим и эмоциональным состоянием.

От осенней хандры избавит анти-тревожная диета

Найду объясняет это "химией пищи":

"когда организм переваривает определенные питательные вещества, такие как сложные углеводы и аминокислоты, в нём происходят различные химические реакции, регулируют выработку гормонов, отвечающих за настроение".

То есть, существует вероятность того, что употребление определенных продуктов может помочь устранить симптомы тревоги, не прибегая немедленно к фармацевтическим препаратам, большинство из которых известны своими побочными эффектами.

Что такое анти-тревожная диета и как она работает

Анти-тревожная диета направлена на добавление в рацион продуктов, которые могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшить случаи хронического воспаления и даже восстановить микробиоту кишечника. В то же время она исключает продукты, которые могут вызвать проблемы со здоровьем — обработанные закуски и жирные блюда быстрого питания.

Открытие Умы найду оценила диетолог Али Миллер. По ее словам, анти-тревожная диета, по сути, означает применение подхода "еда как лекарство от хандры".

Она рекомендует сосредоточиться не только на том, что есть, но и на времени приёма пищи, поскольку пропуск завтрака — обеда — ужина приводит к снижению уровня сахара в крови, что может ухудшить симптомы тревоги.

Что есть, чтобы избавиться от беспокойства

Сложные углеводы

Сложные углеводы, такие как те, которые содержатся, например, в цельнозерновом хлебе и макаронных изделиях, высоко ценятся в анти-тревожных диетах, так как они метаболизируются медленнее, чем простые углеводы, содержащиеся в их рафинированных аналогах.

Продукты, которые усваиваются медленно, помогут поддерживать ровный уровень сахара в крови, что, по словам экспертов, может способствовать более спокойному самочувствию.

  • Ешьте продукты, богатые клетчаткой, такие как цельные злаки, бобовые, орехи и фрукты — яблоки, цитрусовые и груши.

Продукты, богатые магнием

  • Этот минерал можно найти в листовой зелени, такой как шпинат, капуста и руккола.

Цинк

Цинк играет ключевую роль в создании гормонов счастья — серотонина и дофамина.

  • Его много в морепродуктах, говядине и яйцах.

Омега-3 жирные кислоты

Они особенно хороши при лечении депрессии и тревоги.

  • Омега-3 жирные кислоты можно найти в жирной рыбе -лососе, тунце, сардинах, скумбрии и анчоусах; в семенах чиа, льняных семенах, грецких орехах и соевых бобах.

Пробиотики

Пробиотики-это общий термин, используемый для описания определенного набора полезных бактерий, которые обитают в кишечнике.

  • Начните с того, что запаситесь ферментированными продуктами, такими как кимчи, йогурт, сыры, квашеная капуста и кефир.

Продукты, богатые витамином В

  • Его много в авокадо и миндале.

Продукты, богатые антиоксидантами

Превратите вашу тарелку в радугу, то есть включите в свой рацион больше продуктов, богатых антиоксидантами:

  • яблоками, ягодами, сливами, артишоками, капустой, шпинатом, свеклой, брокколи и орехами.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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