Психиатр из США Ума Найду выявила "реальную связь" между питанием человека и его психическим и эмоциональным состоянием.
Найду объясняет это "химией пищи":
"когда организм переваривает определенные питательные вещества, такие как сложные углеводы и аминокислоты, в нём происходят различные химические реакции, регулируют выработку гормонов, отвечающих за настроение".
То есть, существует вероятность того, что употребление определенных продуктов может помочь устранить симптомы тревоги, не прибегая немедленно к фармацевтическим препаратам, большинство из которых известны своими побочными эффектами.
Анти-тревожная диета направлена на добавление в рацион продуктов, которые могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшить случаи хронического воспаления и даже восстановить микробиоту кишечника. В то же время она исключает продукты, которые могут вызвать проблемы со здоровьем — обработанные закуски и жирные блюда быстрого питания.
Открытие Умы найду оценила диетолог Али Миллер. По ее словам, анти-тревожная диета, по сути, означает применение подхода "еда как лекарство от хандры".
Она рекомендует сосредоточиться не только на том, что есть, но и на времени приёма пищи, поскольку пропуск завтрака — обеда — ужина приводит к снижению уровня сахара в крови, что может ухудшить симптомы тревоги.
Сложные углеводы, такие как те, которые содержатся, например, в цельнозерновом хлебе и макаронных изделиях, высоко ценятся в анти-тревожных диетах, так как они метаболизируются медленнее, чем простые углеводы, содержащиеся в их рафинированных аналогах.
Продукты, которые усваиваются медленно, помогут поддерживать ровный уровень сахара в крови, что, по словам экспертов, может способствовать более спокойному самочувствию.
Цинк играет ключевую роль в создании гормонов счастья — серотонина и дофамина.
Они особенно хороши при лечении депрессии и тревоги.
Пробиотики-это общий термин, используемый для описания определенного набора полезных бактерий, которые обитают в кишечнике.
Превратите вашу тарелку в радугу, то есть включите в свой рацион больше продуктов, богатых антиоксидантами:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что преступников, организовавших убийство сотрудника КГБ в Минске, ждёт суровое наказание.