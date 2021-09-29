В Минздраве РФ предложили доставлять на территорию государства новые лекарства и вакцины, которые ещё не прошли официальную регистрацию. Информация о законопроекте появилась на портале нормативно-правовых актов.
В материалах сказано, что в государственном реестре необходимо отразить ряд биомедицинских клеточных продуктов для последующего использования в медучреждениях. Также в документе говорится о конкретной ограниченной партии лекарственного средства, которую следует зарегистрировать на территории РФ.
Кроме того, специалисты Минздрава хотят добиться разрешения на ввоз не зарегистрированных в РФ лекарств. Затем их намерены передать клиникам, входящим в состав Московского международного медицинского кластера (МММК).
В дальнейшем медиков обяжут направлять сведения в Минздрав РФ о наличии каких-либо побочных эффектов у пациентов. Также предварительно эксперты будут проверять качество иностранных лекарств в лабораториях.
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