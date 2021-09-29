Незарегистрированные вакцины и лекарства предложили ввозить в Россию

В Минздраве РФ предложили доставлять на территорию государства новые лекарства и вакцины, которые ещё не прошли официальную регистрацию. Информация о законопроекте появилась на портале нормативно-правовых актов.

В материалах сказано, что в государственном реестре необходимо отразить ряд биомедицинских клеточных продуктов для последующего использования в медучреждениях. Также в документе говорится о конкретной ограниченной партии лекарственного средства, которую следует зарегистрировать на территории РФ.

По предварительным данным, этот препарат планируется применять для оказания медпомощи конкретному пациенту "по жизненным показаниям".

Кроме того, специалисты Минздрава хотят добиться разрешения на ввоз не зарегистрированных в РФ лекарств. Затем их намерены передать клиникам, входящим в состав Московского международного медицинского кластера (МММК).

В дальнейшем медиков обяжут направлять сведения в Минздрав РФ о наличии каких-либо побочных эффектов у пациентов. Также предварительно эксперты будут проверять качество иностранных лекарств в лабораториях.

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