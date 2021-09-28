Нужен локдаун: иммунолог рассказал, как снизить уровень заболеваемости в России

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что для ослабления пандемии коронавирусной инфекции в России нужен локдаун. При этом ограничительные меры должны продлиться не менее чем два с половиной месяца.

"Если у нас вдруг что-то перещелкнет, изменится, и мы задекларированные меры будем выполнять, то достаточно четырех-пяти недель локдауна. Но нам не хватит локдауна в четыре-пять недель в том виде, в котором мы его выполняли", — сказал эксперт порталу URA.RU.

Также он добавил, что в России никогда не вводили полноценный локдаун, как в Европе или в Китае. Иммунолог полагает, что российские власти никогда не пойдут на такие ограничительные меры.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что после "ковида" лучше не носить каблуки. Специалист связывает это с нарушениями функций кровообращения при постковидном синдроме.

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