Это миф: диетолог рассказала, почему суп не самая полезная пища

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова заявила, что суп на самом деле не является необходимой составляющей для здорового питания. Об этом она рассказала порталу "Москва 24".

"То, что из-за отсутствия супов в рационе появляется гастрит и язва, — это миф. Болезни желудочно-кишечного тракта возникают совсем по другим причинам. При существующих язвенной болезни и гастрите, сопровождающихся повышенным образованием соляной кислоты, как раз супы, приготовленные на крепком мясном или грибном бульоне, могут быть противопоказаны", — рассказала эксперт.

Кроме того, диетолог рекомендует сливать первый бульон. По мнению Лушниковой, это не надо делать только в том случае, если вы сами вырастили корову, барана или курицу. Так, в первом бульоне остаются лишний жир, часть экстрактивных веществ и антибиотики. Эксперт отметила, что препараты надо прекращать давать животным как минимум за неделю до забоя.

При этом даже фермерское происхождение продукта не говорит о его безопасности, поскольку для лечения животных фермеры используют такие же лекарства, как и крупные предприятия.

К плюсам употребления первого Ольга Лушникова отнесла то, что благодаря супам мы увеличиваем количество потребляемых овощей. Кроме того, супы можно включить в рацион тем, кто худеет, но для этого надо употреблять овощные или супы из бобовых.

"Не забываем о том, что жирные сливки и сметана увеличивают калорийность супов. А супы-пюре на сливках — это вообще калорийная бомба", — заключила эксперт.

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