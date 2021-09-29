EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Это антиутопия: в Госдуме сравнили YouTube с "министерством правды"
На встрече в Сочи Эрдоган попросит помощи у Путина
Роскомнадзор оштрафует Google, если два немецких канала RT не разблокируют
Украина предложила России "убраться" из Крыма
Опасно и коварно: в США заявили, что Россия хочет раскола Америки и ЕС
Они в Афганистане: в Пентагоне рассказали о целях "Аль-Каиды"*
В Нальчике арестовали организатора восхождения на Эльбрус
Ильхам Алиев: вопрос автономии армян в Азербайджане закрыт
YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления

Коричневый рис помогает от десяти недугов

Здоровье

Коричневый рис — это питательное цельное зерно, о полезных свойствах которого мало, кто знает. А между тему него масса преимуществ перед привычным нам белым рисом: от улучшения пищеварения до снижения риска сердечных заболеваний.

Коричневый рис помогает от десяти недугов

Научно обоснованные преимущества коричневого риса для здоровья

Низкокалорийный, но насыщенный клетчаткой, белком и другими необходимыми питательными веществами коричневый рис является ценным дополнением к сбалансированному рациону.

Снижает риск сердечных заболеваний

Коричневый рис богат магнием. Этот важный минерал помогает снизить высокое кровяное давление, которое является основным фактором риска сердечных заболеваний.

Снижает уровень общего холестерина

Растворимая клетчатка в цельнозерновых продуктах, таких как коричневый рис, может помочь предотвратить расщепление и всасывание холестерина в кровь. Со временем это может привести к снижению уровня общего холестерина.

Борется с окислительным стрессом

Коричневый рис содержит мощные антиоксиданты, такие как селен и витамин Е, которые помогают защитить клетки от разрушительного воздействия окислительного стресса, который является причиной различных хронических недугов.

Улучшает пищеварение

Благодаря высокому содержанию клетчатки коричневый рис способствует ускорению пищеварения. Он также устраняет запоры и вздутие живота, способствуя регулярному движению кишечника.

Предотвращает увеличение веса

Коричневый рис отлично подходит для похудения и управления весом, опять же из-за его высокого содержания клетчатки. Клетчатка надолго сохраняет вас сытыми, что снижает вероятность перекусов.

Поддерживает здоровье мозга

Антиоксиданты, содержащиеся в коричневом рисе, могут помочь снизить риск развития заболеваний головного мозга. Исследование показало, что коричневый рис помогает защитить мозг от окислительного стресса, который тесно связан с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Помогает в лечении диабета

Коричневый рис имеет низкий гликемический индекс, что означает, что он расщепляется медленнее и вызывает постепенное повышение уровня сахара в крови. Таким образом, коричневый рис идеально подходит для диабетиков.

Поддерживает здоровье кормящей матери

Исследования показывают, что употребление коричневого риса во время лактации поддерживает способность организма противостоять стрессу. Коричневый рис также помогает укрепить иммунитет кормящих женщин.

Поддерживает крепость костей

Коричневый рис богат кальцием и магнием, двумя ключевыми минералами, отвечающими за здоровье костей.

Способствует спокойному сну

Коричневый рис богат мелатонином, гормоном, который регулирует ваш сон.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вот почему Коричневый Рис Считается Полезным, а Белый — НЕТ
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Политолог рассказал, как Саакашвили стал мемом
Коричневый рис помогает от десяти недугов
Ядовитый двойник опят: в Подмосковье супруги насмерть отравились грибами
Восемь натуральных способов победить простуду
Путин и Эрдоган могут заключить "историческую сделку" в Сочи
Это антиутопия: в Госдуме сравнили YouTube с "министерством правды"
На встрече в Сочи Эрдоган попросит помощи у Путина
Роскомнадзор оштрафует Google, если два немецких канала RT не разблокируют
Украина предложила России "убраться" из Крыма
Опасно и коварно: в США заявили, что Россия хочет раскола Америки и ЕС
Популярное
Мир. Новости мира
Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек

По словам представителей мировой "элиты", из семи миллиардов землян шесть миллиардов будет отсеяно. Им позволят существовать, не мешая "золотому миллиарду"...

Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Новости Украины
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Политика. Новости и аналитика
Генерал Москаль: для Украины есть более серьёзная угроза, чем "Северный поток-2"
Здоровье
Глава Минздрава РФ: "У перенёсших COVID-19 сохраняется высокий риск для жизни"
Василий Амирджанов Конкурс "Учитель года" станет зажигательным шоу Василий Амирджанов Ирина Шлионская По секрету всему свету: стоит ли откровенничать в Сети? Ирина Шлионская Ирина Гусакова Грета Тунберг обвинила всех в невыполнении плана по климату Ирина Гусакова
Новости Европы
Польша жалуется на дефицит украинцев
Здоровье
Доктор Евдокименко: при артрозе суставов помогает только гимнастика
Кулеба потрясает кулаками в сторону Венгрии: "За контракт с РФ ответите!"
Новости Украины
Кулеба потрясает кулаками в сторону Венгрии: "За контракт с РФ ответите!"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников