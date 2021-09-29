Коричневый рис помогает от десяти недугов

Коричневый рис — это питательное цельное зерно, о полезных свойствах которого мало, кто знает. А между тему него масса преимуществ перед привычным нам белым рисом: от улучшения пищеварения до снижения риска сердечных заболеваний.

Научно обоснованные преимущества коричневого риса для здоровья

Низкокалорийный, но насыщенный клетчаткой, белком и другими необходимыми питательными веществами коричневый рис является ценным дополнением к сбалансированному рациону.

Снижает риск сердечных заболеваний

Коричневый рис богат магнием. Этот важный минерал помогает снизить высокое кровяное давление, которое является основным фактором риска сердечных заболеваний.

Снижает уровень общего холестерина

Растворимая клетчатка в цельнозерновых продуктах, таких как коричневый рис, может помочь предотвратить расщепление и всасывание холестерина в кровь. Со временем это может привести к снижению уровня общего холестерина.

Борется с окислительным стрессом

Коричневый рис содержит мощные антиоксиданты, такие как селен и витамин Е, которые помогают защитить клетки от разрушительного воздействия окислительного стресса, который является причиной различных хронических недугов.

Улучшает пищеварение

Благодаря высокому содержанию клетчатки коричневый рис способствует ускорению пищеварения. Он также устраняет запоры и вздутие живота, способствуя регулярному движению кишечника.

Предотвращает увеличение веса

Коричневый рис отлично подходит для похудения и управления весом, опять же из-за его высокого содержания клетчатки. Клетчатка надолго сохраняет вас сытыми, что снижает вероятность перекусов.

Поддерживает здоровье мозга

Антиоксиданты, содержащиеся в коричневом рисе, могут помочь снизить риск развития заболеваний головного мозга. Исследование показало, что коричневый рис помогает защитить мозг от окислительного стресса, который тесно связан с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Помогает в лечении диабета

Коричневый рис имеет низкий гликемический индекс, что означает, что он расщепляется медленнее и вызывает постепенное повышение уровня сахара в крови. Таким образом, коричневый рис идеально подходит для диабетиков.

Поддерживает здоровье кормящей матери

Исследования показывают, что употребление коричневого риса во время лактации поддерживает способность организма противостоять стрессу. Коричневый рис также помогает укрепить иммунитет кормящих женщин.

Поддерживает крепость костей

Коричневый рис богат кальцием и магнием, двумя ключевыми минералами, отвечающими за здоровье костей.

Способствует спокойному сну

Коричневый рис богат мелатонином, гормоном, который регулирует ваш сон.

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