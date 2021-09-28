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Естественный отбор: биолог рассказала, сколько лет жизни "отнимет" COVID-19

Здоровье

Несмотря на благополучно перенесённый вирус, остаётся риск сокращения продолжительности жизни из-за COVID-19, заявила доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова, которая также является профессором американского университета Джорджа Мейсона.

Естественный отбор: биолог рассказала, сколько лет жизни "отнимет" COVID-19

По словам доктора наук, невзирая на заявления врачей, вирус всё ещё "свирепствует" и мутирует. Если и отмечается ослабление "агрессивности", то совсем небольшое.

"Основной сценарий сейчас такой: вакцина как-то действует, вирус тоже как-то мутирует, все ждут. Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на 10", — цитирует биолога НТВ.

По мнению Барановой, ослабления вируса стоит ждать только через несколько поколений. К этому времени человечество научится справляться с COVID-19, возможно, без лекарств. Биолог объяснила — это "естественный отбор".

"В любой популяции есть естественный отбор и у человека тоже", — резюмировала эксперт.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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