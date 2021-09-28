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Учёные: люди, живущие рядом со свалками, наиболее подвержены раку лёгких

Здоровье

Специалисты Уральского федерального университета вместе с научными сотрудниками из Нигерии доказали, что развитию рака лёгких наиболее подвержены люди, которые проживают неподалёку от мусорных полигонов.

Учёные: люди, живущие рядом со свалками, наиболее подвержены раку лёгких

Основные исследования проводились в Нигерии. Учёные выявили, что в зданиях, расположенных возле свалок, концентрация радона почти всегда выше нормы. По их словам, это увеличивает риск заболеть раком лёгких на 16%, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

  • В вузе подчеркнули, что предельно допустимая концентрация радона, установленная ООН, составляет 200 бк/м3.

Вместе с тем защитить своё жилище от проникновения радона можно следующими способами:

  • С помощью качественных строительных материалов;
  • Обустройства вентиляционной системы;
  • Создания герметичных отверстий вокруг канализационных и водопроводных труб.

Всё это снижает риски влияния опасного газа на человеческий организм. Людям, которые живут возле свалок, рекомендуют регулярно проверяться у онколога.

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Мусор. Сжигать или закапывать?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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