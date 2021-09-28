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Куриный суп и чай с имбирём - то, что доктор прописал в сезон простуд

Здоровье

В сезон простуд очень важно помогать своему организму естественным способом поддержать иммунитет. И для этого совсем не обязательно бежать в аптеку и оставлять там кучу денег за разрекламированные препараты.

Куриный суп и чай с имбирём - то, что доктор прописал в сезон простуд

Куриный суп

Нам всем в детстве мама всегда давала куриный суп, когда мы начинали шмыгать носом или у нас поднималась температура.

Исследования подтвердили, что домашний суп с куриной лапшой полезен для здоровья и может помочь предотвратить инфекцию и воспаление.

  • Отдельное исследование показало, что куриный суп можно использовать в качестве естественного средства для очистки носовых проходов по сравнению с другими горячими и холодными жидкостями.

При приготовлении домашнего супа с куриной лапшой надо использовать больше овощей, таких как морковь и сельдерей, чтобы повысить содержание антиоксидантов, витаминов и минералов в супе.

Кружка имбирного чая с медом

Свежий имбирь содержит сесквитерпен - фитохимическое вещество, которое защищает от риновирусов, одной из наиболее распространенных причин простуды. Кроме того, имбирь может помочь снизить уровень провоспалительных цитокинов, таких как TNF-альфа, IL-1 и IL-8.

Мелко нарежьте имбирь, чтобы приготовить свежий имбирный чай. Добавьте мёд, который является естественным усилителем иммунитета.

  • Исследования также показали, что мед помогает “увеличить количество Т - и В-клеточных лимфоцитов, антител и лейкоцитов во время здорового иммунного ответа”.

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Пей суп и не болей. Помогает ли, куриный бульон при простуде?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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