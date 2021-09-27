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Врач о влиянии COVID-19 на детей: "Нервная система напоминает пожилого человека"

Здоровье

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обновили рекомендации по вакцинации против коронавируса. Теперь в правилах сказано, что дети могут участвовать в прививочной кампании.

Врач о влиянии COVID-19 на детей: "Нервная система напоминает пожилого человека"

Врач Дмитрий Еделев в эфире Общественной службы новостей объяснил, почему вакцинироваться нужно не только взрослым, но и детям. По его словам, штамм "Дельта" может серьёзно повлиять на здоровье маленьких россиян. Из-за его мутации до 10% заболевших сегодня — это несовершеннолетние. При этом COVID-19 не трогает детские лёгкие, однако поражает центральную нервную систему (ЦНС).

"Эти поражения носят характер резкого старения детской нервной системы. Ребёнку может быть 12 лет, а анатомически его нервная система напоминает глубоко пожилого человека", — пояснил доктор.

К тяжёлым последствия перенесённого коронавируса у детей специалист также относит поражение желудочно-кишечного тракта и почек.

Добавим, в России сейчас прививку от коронавирусной инфекции могут сделать только люди, достигшие 18 лет.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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