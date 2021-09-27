Учёные: сокращение продолжительности жизни из-за COVID-19 сравнимо с войной

Учёные из Оксфордского университета заявили, что смертность из-за пандемии коронавируса сравнима с потерями Второй мировой войны. В частности, учёные отметили значительное падение средней продолжительности жизни. Соответствующее исследование было опубликовано в Международном журнале эпидемиологии.

"Масштабы потерь в 2020 году не наблюдались во многих странах Западной Европы: Испания,

Великобритания,

Италия,

Бельгия,

Франция,

Нидерланды,

Швеция,

Швейцария,

Португалия, со Второй мировой войны", — сказано в исследовании.

Авторы исследования проанализировали статистику смертности от коронавируса в 29 странах, уделяя особое внимание США, Чили и странам Европы. Так, согласно исследованию, в США средняя продолжительность жизни среди мужчин сократилась на 2,2 года.

Как сообщили учёные, причиной резкого падения средней продолжительности жизни явилась пандемия коронавируса, вследствие которой на сегодняшний день, по данным РБК, скончались более 4,7 миллионов человек в мире.

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