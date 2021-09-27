Испытание на пациентах новой вакцины от COVID-19 одобрил Минздрав

Российское министерство здравоохранения одобрило клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс-ков-2".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные реестра разрешений на проведение клинических исследований, вакцину будут испытывать на 170 пациентах.

По информации РИА Новости, первую и вторую фазы клинических исследований препарата планируется провести с 27 сентября по 31 августа 2022 года. В них будут задействованы петербургские НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и ООО "Медицинский центр Эко-безопасность", а также пермский "Центр профессиональный медицины".

Новая рекомбинантная вакцина "Бетувакс-ков-2" разработана компанией "Институт стволовых клеток человека". Создатели препарата полагают, что её можно будет применять для иммунизации от коронавируса групп риска, а также для ревакцинации.

Сообщается, что по итогам доклинических исследований на животных вакцина показала свою эффективность, способствуя формированию высоких титров нейтрализующих антител против коронавирусной инфекции.

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