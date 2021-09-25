Эпидемиолог: новый подъём заболеваемости COVID-19 будет из-за непривитых

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что рост заболеваемости коронавирусом в России может произойти из-за людей, отказавшихся от вакцинации против COVID-19.

Специалист подчеркнул, что многие россияне до сих пор не верят в защитные свойства прививки, передаёт ТАСС.

"Мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести", — отметил Горелов.

По словам педиатра-инфекциониста Евгения Тимакова, подъём заболеваемости COVID-19 ожидается в последние дни сентября. Выход на плато эксперты прогнозируют к середине декабря. Поэтому россиянам рекомендуют подумать о вакцинации.

Добавим, по данным на 24 сентября в России зарегистрировали 7 376 374 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вылечились 6 574 608 пациентов, скончались 202 273 человека.

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