В Якутске все школы перевели на дистанционное обучение

В Якутске решили вновь вернуться к дистанционному обучению. За неделю в городе обнаружили более 8 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщили, что показатели заболеваемости за последние 7 дней превысили эпидемический порог в 2,6 раза. Это в 12,8 раза больше, чем на прошлой неделе.

В связи с этим руководитель управления образования Якутска Алексей Семенов потребовал перевести всех школьников на удалённый формат получения образования с 25 сентября по 8 октября. По его словам, такие ограничения должны повлиять на снижение числа заболевших ОРВИ и гриппом в городских учебных учреждениях.

"Все городские школы и организации дополнительного образования переходят на дистанционное обучение", — объявил Семенов.

Решение о введении временных ограничительных мер поддержал главный государственный санитарный врач республики.

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