Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала оценку вероятности введения локдауна в России. Свое менее она выразила во время эфира на телеканале "Россия 1".
"Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении — нет" — сказала Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила о превышении эпидемического порога по острым респираторным вирусным инфекциям в 61 российском регионе. В связи с этим Попова подчеркнула важность соблюдения рекомендаций по профилактике респираторных инфекций.
Также стало известно, что 2021 год стал уникальным по ситуации с сезонным гриппом в России. Так, случаи гриппа в России выявлялись ещё в конце июля.
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