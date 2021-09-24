Попова прокомментировала новый локдаун в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала оценку вероятности введения локдауна в России. Свое менее она выразила во время эфира на телеканале "Россия 1".

"Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении — нет" — сказала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила о превышении эпидемического порога по острым респираторным вирусным инфекциям в 61 российском регионе. В связи с этим Попова подчеркнула важность соблюдения рекомендаций по профилактике респираторных инфекций.

Также стало известно, что 2021 год стал уникальным по ситуации с сезонным гриппом в России. Так, случаи гриппа в России выявлялись ещё в конце июля.

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