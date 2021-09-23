Бородатые мужчины в смертельной опасности считают швейцарские учёные

Швейцарские исследователи нашли в бороде болезнетворные бактерии и микробы, которые увеличивают риск возникновения тяжёлых заболеваний, а в крайних случаях возможен летальный исход. Также специалисты установили, что в растительности на лице могут жить насекомые не видимые человеческому глазу.

Для таких выводов исследователи провели интересный опыт. Они взяли анализы с бороды у 18 мужчин и пробы с шерсти на шее у 30 собак.

У семи бородачей нашли опасных для здоровья паразитов.

А вот псы оказались гораздо безопаснее, пишет The Sun. Учёные отмечают, что животных специально подбирали "подвижных" к примеру, пароды "Гончая".

На основании этих данных собак можно считать чистыми по сравнению с бородатыми мужчинами, — резюмировал профессор швейцарской клиники Андреас Гутцайт.

Кроме этого, учёные считают, что бородатые мужчины должны ухаживать за лицом не так, как представители сильного пола без растительности. Умывания по утрам недостаточно. Бороду необходимо:

прочёсывать

использовать антисептические средства

отказаться от моделирующих средств

мыть с антибактериальным мылом

Ранее Pravda. Ru писала о выводах американских учёных. Они считают, что борода сокращает риск заболеть коронавирусом.

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