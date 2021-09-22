Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал о новой версии методичек Минздрава о лечении граждан с коронавирусной инфекцией.
По словам специалиста, в документ добавили препарат против астмы. Кроме того, исключили средство с недоказанной эффективностью. Также незначительно изменили тактику лучевой диагностики. Николай Крючков заявил, что по сравнению с другими редакциями в этой версии нет изменений, на которые стоит обратить внимание.
"Никаких кардинальных изменений ни в тактике лечения, ни в тактике диагностики не содержит", — заверил эксперт в беседе с журналистами "Радио 1".
По данным Оперштаба, за последние 24 часа в России зафиксировали 19706 болеющих "ковидом" людей. Больше всего заражений этой инфекцией установили:
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