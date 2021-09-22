Иммунолог прокомментировал изменения в рекомендациях Минздрава по "ковиду"

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал о новой версии методичек Минздрава о лечении граждан с коронавирусной инфекцией.

По словам специалиста, в документ добавили препарат против астмы. Кроме того, исключили средство с недоказанной эффективностью. Также незначительно изменили тактику лучевой диагностики. Николай Крючков заявил, что по сравнению с другими редакциями в этой версии нет изменений, на которые стоит обратить внимание.

"Никаких кардинальных изменений ни в тактике лечения, ни в тактике диагностики не содержит", — заверил эксперт в беседе с журналистами "Радио 1".

По данным Оперштаба, за последние 24 часа в России зафиксировали 19706 болеющих "ковидом" людей. Больше всего заражений этой инфекцией установили:

в Москве — 1991;

Санкт-Петербурге — 1521;

Московской области — 986;

Самарской области — 531;

Свердловской области — 515.

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