Пищевая сода лечит запоры

Пищевая сода есть в шкафчике у каждой хозяйки. Её в основном используют для очистки всех видов поверхностей, от раковин из нержавеющей стали до плит.

И мало, кто знает, что сода может почистить толстую кишку.

Пищевая сода, или бикарбонат натрия, использовалась в качестве антацида в течение десятилетий. Антацид — это вещество, которое снижает кислотность в желудке и устраняет проблемы с пищеварением, такие как запор.

Как использовать пищевую соду для лечения запоров.

Пить раствор пищевой соды

Питьевая вода, смешанная с пищевой содой, способствует опорожнению кишечника, вызывая сокращение пищеварительного тракта.

Чтобы приготовить раствор, растворите столовую ложку пищевой соды в стакане воды. Хорошо размешайте и выпейте.

Ванна с пищевой содой

Можно приготовить ванну с пищевой содой и полежать в ней несколько минут — это поможет облегчить дискомфорт и способствовать опорожнению кишечника.

Просто наполните ванну, как обычно, и добавьте несколько столовых ложек пищевой соды. Залезай в ванну, как только она растворится.

ВАЖНО:

В редких случаях пищевая сода может вызвать побочные эффекты: рвоту, спазмы, раздражительность и ослабление мышц.

Поэтому не стоит "чиститься" без консультации с врачом.

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