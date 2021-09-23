EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Видео: ФСБ задержала вербовавших мигрантов религиозных экстремистов
Политолог сравнил Турцию с наглым и циничным бандитом
Борис Джонсон попросил французские власти "отстать от него"
Концепция меняется: в НАТО не хотят быть заложниками "другой страны"
В Минобороны Франции пожаловались на отсутствие диалога в НАТО
Отказ в американской визе депутату Госдумы Слуцкому не оставят без ответа в РФ
Тренер Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за блокировки фамилии
Врачам поставили задачу спасти пермского стрелка во что бы то ни стало
Заслуженный учитель России: "ЕГЭ требует серьёзной реформы"

Пищевая сода лечит запоры

Здоровье

Пищевая сода есть в шкафчике у каждой хозяйки. Её в основном используют для очистки всех видов поверхностей, от раковин из нержавеющей стали до плит.

Пищевая сода лечит запоры

И мало, кто знает, что сода может почистить толстую кишку.

Пищевая сода, или бикарбонат натрия, использовалась в качестве антацида в течение десятилетий. Антацид — это вещество, которое снижает кислотность в желудке и устраняет проблемы с пищеварением, такие как запор.

Как использовать пищевую соду для лечения запоров.

Пить раствор пищевой соды

Питьевая вода, смешанная с пищевой содой, способствует опорожнению кишечника, вызывая сокращение пищеварительного тракта.

  • Чтобы приготовить раствор, растворите столовую ложку пищевой соды в стакане воды. Хорошо размешайте и выпейте.

Ванна с пищевой содой

Можно приготовить ванну с пищевой содой и полежать в ней несколько минут — это поможет облегчить дискомфорт и способствовать опорожнению кишечника.

  • Просто наполните ванну, как обычно, и добавьте несколько столовых ложек пищевой соды. Залезай в ванну, как только она растворится.

ВАЖНО:

В редких случаях пищевая сода может вызвать побочные эффекты: рвоту, спазмы, раздражительность и ослабление мышц.

Поэтому не стоит "чиститься" без консультации с врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Все о соде: какие недуги она лечит и каковы ее реальные свойства?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Дорого, но того стоит: польза шафрана для здоровья
Военный лётчик рассказал о возможных причинах исчезновения Ан-26
Источником утренней бодрости может стать не только кофе
"Я считаю": Зеленский заявил, что без Украины НАТО будет слабее
Крах Evergrande: поучительная история китайского миллиардера
Видео: ФСБ задержала вербовавших мигрантов религиозных экстремистов
Политолог сравнил Турцию с наглым и циничным бандитом
Беглов против "Единой России": почему провалились петербургские выборы
Пять хитростей, чтобы гостеприимство не обернулось стихийным бедствием
Иммунолог прокомментировал изменения в рекомендациях Минздрава по "ковиду"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Округлившуюся Порошину заподозрили в шестой беременности

Мария Порошина разместила фотографию, глядя на которую подписчики решили, что актриса скоро снова станет мамой.

Округлившуюся Порошину заподозрили в шестой беременности
Прозападная позиция Узбекистана несёт России серьёзную угрозу
Новости Узбекистана
Прозападная позиция Узбекистана несёт России серьёзную угрозу
Политика. Новости и аналитика
В США недовольны "прощальным подарком Путина" для Меркель
Новости полиции и криминала
"Железного препода" пермского вуза проверяет следком
Ирина Шлионская Источником утренней бодрости может стать не только кофе Ирина Шлионская Ирина Гусакова Крах Evergrande: поучительная история китайского миллиардера Ирина Гусакова Василий Амирджанов Реакция Вассермана защитит Рогозина от Илона Маска Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Хазарейцы готовы оказать талибам* вооружённое сопротивление
Российский шоу-бизнес
Александр Петров провёл экскурсию по своей шикарной квартире
Врачам поставили задачу спасти пермского стрелка во что бы то ни стало
Общество
Врачам поставили задачу спасти пермского стрелка во что бы то ни стало
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников