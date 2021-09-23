Пищевая сода есть в шкафчике у каждой хозяйки. Её в основном используют для очистки всех видов поверхностей, от раковин из нержавеющей стали до плит.
И мало, кто знает, что сода может почистить толстую кишку.
Пищевая сода, или бикарбонат натрия, использовалась в качестве антацида в течение десятилетий. Антацид — это вещество, которое снижает кислотность в желудке и устраняет проблемы с пищеварением, такие как запор.
Питьевая вода, смешанная с пищевой содой, способствует опорожнению кишечника, вызывая сокращение пищеварительного тракта.
Можно приготовить ванну с пищевой содой и полежать в ней несколько минут — это поможет облегчить дискомфорт и способствовать опорожнению кишечника.
ВАЖНО:
В редких случаях пищевая сода может вызвать побочные эффекты: рвоту, спазмы, раздражительность и ослабление мышц.
Поэтому не стоит "чиститься" без консультации с врачом.
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