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В Минздраве заявили о низкой эффективности "Арбидола" в случае "ковида"

Здоровье

Сотрудники Министерства здравоохранения России убрали "Арбидол" из рекомендаций, которым важно следовать при лечении заражённых "ковидом" людей с лёгким течением болезни и группой риска.

В Минздраве заявили о низкой эффективности "Арбидола" в случае "ковида"

Также представители Министерства здравоохранения заявили, что если человек из группы риска может лечиться в стационаре, пациенту лучше заменить "Арбидол" на другой препарат. Медицинские специалисты с помощью исследований определили, что эти таблетки обладают низкой эффективностью.

"По результатам анализа перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования", — процитировали сообщение Министерства здравоохранения журналисты РБК.

Кроме того, в новых рекомендациях уточнили, что не существует доказательств эффективность и безопасности "Арбидола".

По данным Оперштаба, за минувшие 24 часа в нашей стране установили 19706 заболевших коронавирусом. Из-за него погибли 817 человек. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировали:

  • в Москве — 50
  • Санкт-Петербурге — 43
  • Свердловской области — 38
  • Краснодарском крае — 32
  • Пермском крае — 29.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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