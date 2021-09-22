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В Минздраве изменили рекомендации по лечению COVID-19

Здоровье

В министерстве здравоохранения РФ пересмотрели схемы лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекции.

Так, по данным ведомства, из рекомендаций по лечению пациентов убрали лекарственный препарат под названием Умифеновир.

Более того, изменениям также подверглись рекомендации по амбулаторному лечению инфекции COVID -19. В частности, в Минздраве сообщили, что в схему лечения пациентов, находящихся на самоизоляции, добавили лекарство Будесонид.

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Елена Андреева
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