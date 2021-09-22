Четыре причины полюбить кукурузу

Кукуруза — это суперпродукт, который должен быть частью сбалансированного рациона.
1. Кукуруза-это "здоровое” цельное зерно
В то время как многие считают кукурузу овощем, технически она является цельным зерном. Она не содержит глютена, что делает ее идеальной альтернативой пшенице.
Исследования показывают, что потребление кукурузы уменьшает риск ожирения, сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и рака.
2. Кукуруза богата питательными веществами
Кукуруза является естественным источником витаминов группы В и калия.
Калий — незаменимый минерал, который
Кукуруза содержит по крайней мере в 10 раз больше витамина А, чем другие злаки. Этот витамин помогает предотвратить снижение когнитивных функций, укрепляет ваш иммунитет и необходим для здоровья глаз.
3. Кукуруза обеспечивает защитные антиоксиданты
Кукуруза содержит два основных каротиноида (или пигмента): лютеин и зеаксантин. Они помогают защитить глаза, снизить риск развития катаракты и дегенерации желтого пятна.
Кукуруза также содержит антиоксидант под названием кверцетин, который помогает уменьшить острое и хроническое воспаление, предотвратить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера.
Согласно исследованиям, кверцетин связан с апоптозом, последовательностью самоуничтожения, которую ваш организм использует для уничтожения изношенных или дисфункциональных клеток.
4. Кукуруза — друг пищеварения
Кукуруза содержит нерастворимые волокна, которые не расщепляются и не всасываются в кровь.
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