Четыре причины полюбить кукурузу

Кукуруза — это суперпродукт, который должен быть частью сбалансированного рациона.

Несколько исследований показали, что регулярное употребление кукурузы, богатой питательными веществами, может помочь улучшить ваше пищеварение.

1. Кукуруза-это "здоровое” цельное зерно

В то время как многие считают кукурузу овощем, технически она является цельным зерном. Она не содержит глютена, что делает ее идеальной альтернативой пшенице.

Исследования показывают, что потребление кукурузы уменьшает риск ожирения, сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и рака.

Ешьте кукурузу умеренно. Взрослым женщинам диетологи рекомендуют съедать "за раз" один початок кукурузы, полстакана обжаренных в духовке ядер или три чашки попкорна.

2. Кукуруза богата питательными веществами

Кукуруза является естественным источником витаминов группы В и калия.

Калий — незаменимый минерал, который

поддерживает здоровое кровяное давление, работу сердца и мышечные сокращения;

помогает предотвратить мышечные спазмы и поддерживать мышечную массу.

Кукуруза содержит по крайней мере в 10 раз больше витамина А, чем другие злаки. Этот витамин помогает предотвратить снижение когнитивных функций, укрепляет ваш иммунитет и необходим для здоровья глаз.

Витамин А также помогает формировать слизистые оболочки дыхательных путей, а более прочные мембраны образуют лучшие защитные барьеры, которые не пропускают микробы в ваш кровоток.

3. Кукуруза обеспечивает защитные антиоксиданты

Кукуруза содержит два основных каротиноида (или пигмента): лютеин и зеаксантин. Они помогают защитить глаза, снизить риск развития катаракты и дегенерации желтого пятна.

Кукуруза также содержит антиоксидант под названием кверцетин, который помогает уменьшить острое и хроническое воспаление, предотвратить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера.

Согласно исследованиям, кверцетин связан с апоптозом, последовательностью самоуничтожения, которую ваш организм использует для уничтожения изношенных или дисфункциональных клеток.

4. Кукуруза — друг пищеварения

Кукуруза содержит нерастворимые волокна, которые не расщепляются и не всасываются в кровь.

Этот тип клетчатки остается в вашем желудочно-кишечном тракте, увеличивает объем стула и помогает выводить отходы, предотвращая запоры и снижая риск геморроя.

Диета, богатая нерастворимой клетчаткой, также помогает снизить риск развития рака толстой кишки.

Пищевые волокна из кукурузы могут способствовать снижению веса, заставляя вас дольше чувствовать себя сытым.

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