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Bloomberg: коронавирус убил больше людей, чем "испанка"

Здоровье

Американское издание Bloomberg провело исследование, которое показало, что смертность от Covid-19 в США превысила показатели пандемии 1918 года. В течение двух лет свирепствования "испанки" умерло примерно 675 тысяч человек, коронавирус уже превысил эту цифру на полсотни погибших. 

Bloomberg: коронавирус убил больше людей, чем "испанка"

Результаты исследования в Университете Джонса Хопкинса показали, что несмотря на обязательную вакцинацию в США, смертность от COVID-19 бьёт рекордные отметки. По мнению специалистов учреждения, проблема в движении "антипрививочников" и большого количества людей с хроническими заболеваниями. С другой стороны, во времена "испанки" медицина была намного хуже. 

"То, что так много людей умерло с помощью современной медицины, очень огорчает", - отмечает Эрик Тополь, директор Института трансляционных исследований Скриппса. 

В исследовании отмечают, что сравнение вирусов скорее относительное. Век назад на территории США проживало на треть меньше людей. Однако если сравнивать с нынешним населением, то и смертность от COVID-19 на треть выше. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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