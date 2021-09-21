EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Европарламенте назвали оскорблением сделку AUKUS
В США определили сроки решения о признании «Спутника V»
В Турции назвали выборы в Крыму нелегитимными
США атаковали одного из лидеров "Аль-Каида"*
В Брюсселе заявили, что в России избирателям ограничили выбор
Юрист прокомментировал запрет на разведение кур на садовых участках
Белый дом: США не откажутся от сделки по атомным подлодкам
Депутат предложил меры борьбы с вооружёнными нападениями на школы и вузы
Шаг назад: в МИД Британии прокомментировали российские выборы

Яд бразильской гадюки может стать основой лекарства против коронавируса

Здоровье

Ядовитая змея жараракусу — гадюка, обитающая в Бразилии, может дать миру лекарство против коронавируса. К такому выводу пришли учёные, исследовавшие яд двухметрового пресмыкающегося.

Яд бразильской гадюки может стать основой лекарства против коронавируса

Проводя опыты на обезьянах, они выяснили, что в яде этой гадюки есть молекула, подавляющая размножение коронавируса на 75%, пишет NTD.

"Вероятно, это первый шаг к созданию лекарства от коронавируса, — говорит член группы исследователей Рафаэль Гуиду. — Мы увидели, что пептиды в яде не только подавляют развитие вируса внутри клетки, но и подавляют один из белков, который очень важен для способности вируса размножаться".

Кстати, особо обнадёживающим фактором для будущего синтеза "коронавирусного" лекарства учёные считают то, что для этого даже не понадобится массовый отлов или создание специальных питомников жараракусу, так как "цепочки этих аминокислот можно создавать искусственно в лаборатории".

Единственное, что беспокоит специалистов — вероятная массовая охота на бразильских гадюк, которая неминуемо начнётся, если целительные свойства их яда подтвердятся в ходе экспериментов на людях.

"Многие захотят получить средство спасения своего здоровья и здоровья членов своих семей", — пояснил изданию зоолог Джузеппе Порту.

Сейчас исследователи проверяют, какая доза "змеиных" молекул наиболее эффективна против COVID. И готовятся начать следующий этап — испытания на людях.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Топ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ, которые УБЬЮТ вас МГНОВЕННО
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
В России планируют снизить количество абортов вполовину
Яд бразильской гадюки может стать основой лекарства против коронавируса
Жир, содержащийся в авокадо, помогает лечить диабет
В Европарламенте назвали оскорблением сделку AUKUS
В США определили сроки решения о признании «Спутника V»
В Турции назвали выборы в Крыму нелегитимными
США атаковали одного из лидеров "Аль-Каида"*
Саакашвили увидел выгоды от СП-2 для Украины
Польша грозит Евросоюзу "полекситом"
В Брюсселе заявили, что в России избирателям ограничили выбор
Популярное
Происшествия
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми

Директор образовательного центра "Олимп" Елена Полуянова охарактеризовала пермского стрелка, который ранее учился владеть оружием в этом учреждении.

"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Федеральные
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Политика. Новости и аналитика
Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Ирина Шлионская Отпечатки детских ладоней оказались древнейшим образцом тибетского искусства Ирина Шлионская Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер Андрей Мартынюк Команда Зеленского: что они ни делают, не идут дела Андрей Мартынюк
Общество
Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники
Криминал
В пресс-службе вуза рассказали о первой жертве пермского стрелка
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Происшествия
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников