Яд бразильской гадюки может стать основой лекарства против коронавируса

Ядовитая змея жараракусу — гадюка, обитающая в Бразилии, может дать миру лекарство против коронавируса. К такому выводу пришли учёные, исследовавшие яд двухметрового пресмыкающегося.

Проводя опыты на обезьянах, они выяснили, что в яде этой гадюки есть молекула, подавляющая размножение коронавируса на 75%, пишет NTD.

"Вероятно, это первый шаг к созданию лекарства от коронавируса, — говорит член группы исследователей Рафаэль Гуиду. — Мы увидели, что пептиды в яде не только подавляют развитие вируса внутри клетки, но и подавляют один из белков, который очень важен для способности вируса размножаться".

Кстати, особо обнадёживающим фактором для будущего синтеза "коронавирусного" лекарства учёные считают то, что для этого даже не понадобится массовый отлов или создание специальных питомников жараракусу, так как "цепочки этих аминокислот можно создавать искусственно в лаборатории".

Единственное, что беспокоит специалистов — вероятная массовая охота на бразильских гадюк, которая неминуемо начнётся, если целительные свойства их яда подтвердятся в ходе экспериментов на людях.

"Многие захотят получить средство спасения своего здоровья и здоровья членов своих семей", — пояснил изданию зоолог Джузеппе Порту.

Сейчас исследователи проверяют, какая доза "змеиных" молекул наиболее эффективна против COVID. И готовятся начать следующий этап — испытания на людях.

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