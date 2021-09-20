Британец, призывавший отказаться от вакцин, умер после заражения COVID-19

Житель Великобритании Алан Стил, выступающий против вакцин, заразился коронавирусом и после месячной борьбы с заболеванием скончался в реанимации, сообщает Daily Mail.

Госпиталь для пациентов с COVID-19

74-летний британец известен как "финансовый гуру", он работал в сфере экономики. Друзья называли его антипрививочником, ведь мужчина критиковал их за желание сделать прививку от COVID-19.

Однако в начале сентября Алан Стил попал в реанимацию с коронавирусом. Мужчина был уверен, что болезнь вскоре отступит, после чего он вернётся к своим обычным делам. Но состояние британца постепенно ухудшалось.

"Это одна неприятная болезнь. Скрестив пальцы, я справлюсь", — написал Стил в социальных сетях.

В минувшую среду, 15 сентября, пожилой мужчина скончался от осложнений коронавируса. Его родственники и знакомые полагают, что если бы он вовремя вакцинировался против COVID-19, то смог бы справиться с заболеванием.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.