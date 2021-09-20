EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экзитпол: партийный состав Госдумы не изменится
Генсек ООН предостерег США и Китай от холодной войны
CNN: разведка США сообщила о детях в машине за секунды до атаки дрона
В оскорблении Франции заподозрили еще одну страну
Глава ЦИК предложила ввести недельные каникулы для выборов
Глава ЦИК РФ заявила о непринципиальности явки на выборах
В Киеве произошел конфликт с участием украинцев и избирателей
Памфилова назвала "катастрофой" масштабную кибератаку на сайт ЦИК
В Китае усомнились в реализации плана Украины по уничтожению ВМФ России

Шесть простых способов улучшить качество воздуха в помещении

Здоровье

Термин "загрязнение воздуха” часто вызывает в воображении образы выхлопных газов автомобилей, лесных пожаров и густых испарений с заводов. Но загрязнение воздуха в помещении может быть таким же, если не хуже.

Шесть простых способов улучшить качество воздуха в помещении
  • По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), воздух внутри дома может быть в два-пять раз хуже, чем снаружи.

Загрязнение воздуха в помещениях труднее обнаружить, потому что большинство вещей, которые вызывают проблемы, не имеют запаха. Это может быть пагубно для людей, которые чувствительны к аллергенам или имеют проблемы с дыханием.

Люди много времени проводят в помещении. Таким образом, они могут столкнуться с повышенным риском развития острых и хронических неблагоприятных последствий для здоровья из-за воздействия загрязнения воздуха в помещениях, начиная от головной боли и заканчивая раком.

Как улучшить воздух в помещениях, выясняло издание Рlant Medicine.

1. Устраните отдельные источники загрязнения воздуха

Первым шагом к улучшению качества воздуха в помещении является удаление всех продуктов и мебели, которые ухудшают качество воздуха в помещении.

Такие вещи, как чистящие средства, краски и гипсокартон, выделяют химические вещества, которые влияют на качество воздуха в помещении.

Удаление их из дома — это экономичный подход к защите качества воздуха в помещениях.

2. Улучшите вентиляцию

Вы можете установить вентиляторы в ванных комнатах и кухнях или запустить кондиционер с системой управления открытым вентиляционным отверстием для улучшения вентиляции.

3 Замените фильтры бытовых приборов внутри дома

Пылесосы, стиральные машины и кухонные вентиляционные отверстия оснащены воздушными фильтрами. Периодически проверяйте эти приборы и при необходимости меняйте их воздушные фильтры.

Эксперты рекомендуют чистить или заменять эти фильтры каждые 5-6 месяцев, даже если они не полностью засорены.

4. Очистите и обслуживайте воздуховоды

Воздуховоды внутри дома распределяют холодный и горячий воздух, чтобы обеспечить комфортные условия для жизни. Однако, если воздуховоды не установлены должным образом или регулярно не обслуживаются, они могут привести к распределению загрязняющих веществ внутри дома. Верный признак того, что воздуховоды пора почистить — скопление пыли на воздуховодах или мебели.

5. Чистые ковры

Ковры и ковровые покрытия являются рассадниками летучих органических соединений (ЛОС). Большинство ЛОС-это химические вещества, которые используются в производстве красок, чистящих средств и клеев для ковров. Даже когда их не трогают, ковры могут выделять ЛОС, которые вызывают головную боль и тошноту. Поэтому регулярно чистите ковры.

6. Выращивайте комнатные растения

Растения являются естественными воздушными фильтрами. Поставьте несколько горшков в тесных комнатах или комнатах без окон. Небольшие растения, такие как папоротники, и более крупные, такие как пальмы, являются одними из лучших растений для удаления загрязняющих веществ, плавающих в воздухе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чистый воздух. Что делать, чтобы в доме дышалось легко
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
9 трав, чай из которых повышает иммунитет
Медведев не приехал в штаб "Единой России" после выборов
ЕР может получить минимум мест в Госдуме за 15 лет, но сохранит большинство
Экзитпол: партийный состав Госдумы не изменится
"Бункер Путина": Ямантау, Алтай, Подмосковье или Кремль?
Генсек ООН предостерег США и Китай от холодной войны
CNN: разведка США сообщила о детях в машине за секунды до атаки дрона
В оскорблении Франции заподозрили еще одну страну
Глава ЦИК предложила ввести недельные каникулы для выборов
Глава ЦИК РФ заявила о непринципиальности явки на выборах
Популярное
Общество
В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты

Эксперты рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты
Мать Королёвой шокировала новость о внучке, рождённой от друга певицы
Российский шоу-бизнес
Мать Королёвой шокировала новость о внучке, рождённой от друга певицы
Бывший СССР
Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину
Здоровье
Эксперт заявил о проникновении штамма коронавируса "мю" в Россию
Ирина Шлионская Выбирай себе любой: как цвет одежды меняет нашу жизнь Ирина Шлионская Дарья Любимская Скоро мама: что делать, чтобы роды прошли идеально Дарья Любимская Ирина Гусакова Америка в тупике: с чем связана истерика Трампа Ирина Гусакова
Российский шоу-бизнес
Анна Нетребко получила цветы от Путина на юбилейном концерте в Кремле
Мир. Новости мира
В оскорблении Франции заподозрили еще одну страну
Экс-посол заявил о желании Байдена заморозить отношения с Россией
Политика. Новости и аналитика
Экс-посол заявил о желании Байдена заморозить отношения с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников