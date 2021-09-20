Шесть простых способов улучшить качество воздуха в помещении

Термин "загрязнение воздуха” часто вызывает в воображении образы выхлопных газов автомобилей, лесных пожаров и густых испарений с заводов. Но загрязнение воздуха в помещении может быть таким же, если не хуже.

По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), воздух внутри дома может быть в два-пять раз хуже, чем снаружи.

Загрязнение воздуха в помещениях труднее обнаружить, потому что большинство вещей, которые вызывают проблемы, не имеют запаха. Это может быть пагубно для людей, которые чувствительны к аллергенам или имеют проблемы с дыханием.

Люди много времени проводят в помещении. Таким образом, они могут столкнуться с повышенным риском развития острых и хронических неблагоприятных последствий для здоровья из-за воздействия загрязнения воздуха в помещениях, начиная от головной боли и заканчивая раком.

Как улучшить воздух в помещениях, выясняло издание Рlant Medicine.

1. Устраните отдельные источники загрязнения воздуха

Первым шагом к улучшению качества воздуха в помещении является удаление всех продуктов и мебели, которые ухудшают качество воздуха в помещении.

Такие вещи, как чистящие средства, краски и гипсокартон, выделяют химические вещества, которые влияют на качество воздуха в помещении.

Удаление их из дома — это экономичный подход к защите качества воздуха в помещениях.

2. Улучшите вентиляцию

Вы можете установить вентиляторы в ванных комнатах и кухнях или запустить кондиционер с системой управления открытым вентиляционным отверстием для улучшения вентиляции.

3 Замените фильтры бытовых приборов внутри дома

Пылесосы, стиральные машины и кухонные вентиляционные отверстия оснащены воздушными фильтрами. Периодически проверяйте эти приборы и при необходимости меняйте их воздушные фильтры.

Эксперты рекомендуют чистить или заменять эти фильтры каждые 5-6 месяцев, даже если они не полностью засорены.

4. Очистите и обслуживайте воздуховоды

Воздуховоды внутри дома распределяют холодный и горячий воздух, чтобы обеспечить комфортные условия для жизни. Однако, если воздуховоды не установлены должным образом или регулярно не обслуживаются, они могут привести к распределению загрязняющих веществ внутри дома. Верный признак того, что воздуховоды пора почистить — скопление пыли на воздуховодах или мебели.

5. Чистые ковры

Ковры и ковровые покрытия являются рассадниками летучих органических соединений (ЛОС). Большинство ЛОС-это химические вещества, которые используются в производстве красок, чистящих средств и клеев для ковров. Даже когда их не трогают, ковры могут выделять ЛОС, которые вызывают головную боль и тошноту. Поэтому регулярно чистите ковры.

6. Выращивайте комнатные растения

Растения являются естественными воздушными фильтрами. Поставьте несколько горшков в тесных комнатах или комнатах без окон. Небольшие растения, такие как папоротники, и более крупные, такие как пальмы, являются одними из лучших растений для удаления загрязняющих веществ, плавающих в воздухе.

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