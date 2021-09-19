За сутки в России выявили 20 174 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 20 174 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в стране возросло до 7 274 928 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, среди новых пациентов с коронавирусом жители 85 регионов РФ. При этом 1 595 человек (7,9%) переносят заболевание без каких-либо симптомов.

Медики выписали после лечения 13 418 пациентов. С начала пандемии справились с коронавирусной инфекцией 6 498 682 россиянина.

Вместе с тем COVID-19 унёс еще 793 жизни. За всё время от коронавируса скончались 198 218 жителей России.

В Москве за сутки 650 пациентов с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция" попали в медучреждения. Из них 270 сейчас подключены к аппаратам ИВЛ, врачи борются за жизни больных. Всего в столице зафиксировали 2 376 новых случаев коронавируса.

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