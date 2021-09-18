Телеканал ABC завалили историями о смертях от вакцин

Детройтский телеканал ABC попросил пользователей Facebook поделиться историями невакцинированных людей, скончавшихся от COVID-19, но их завалили рассказами о смерти и травмах в результате выстрелов.

"После того, как вакцины стали доступны всем, потеряли ли вы непривитого близкого человека из-за COVID-19? Если вы хотите поделиться историей своей семьи, отправьте нам в электронном сообщении свою контактную информацию. Мы можем обратиться за историей, над которой работаем ", - написал 7-й канал WXYZ-TV в пятницу.

Подавляющее количество людей ответили рассказами не о смерти непривитых, а о смерти и травмах вскоре после вакцинирования от COVID-19.

"Я не знаю никого, кто умер бы от covid, но я знаю 37-летнего мужчину, который вакцинировался и умер от аневризмы мозга через 8 дней", - написал пользователь Facebook под именем Максимилиан Робеспьер.

Сразу ниже Ричард Смотер поделился: "Моей дочери коллеги (12 лет) пришлось срочно доставить в реанимацию после того, как она потеряла сознание через час после второго укола".

Криста Эванс поделилась: "Я лично знаю трех человек, которые умерли вскоре после полной вакцинации. Все люди, которых я знаю, у которых был китайский вирус, имели очень легкие симптомы гриппа, так почему, черт возьми, кого-то ткнули этим ядом??? "

Помимо смертей, свидетельства о побочных эффектах укола охватывают широкий спектр травм и симптомов, от сердечных приступов и сгустков крови до проблем с пищеварением и потери зрения и движения.

"У моей матери случился сердечный приступ через 4 дня после первой вакцины. Теперь у нее в легком тромб ", - прокомментировала Джессика Молдин.

Историями продолжают делиться, побуждая многих пользователей социальных сетей открыто удивляться тому, как свидетельства Facebook почти полностью противоречат предполагаемому направлению обсуждения и повествованию о COVID-19 в основных СМИ.

"Итак, раздел комментариев идет не так, как вы планировали", - написала Николь Буше Сарджент. "Это обернулось против вас, тухлых ублюдков в СМИ, - сказал Скотт Маккарти.

С тех пор у поста было как минимум 219 000 комментариев и 198 000 репостов.

Большое соотношение комментариев о смерти и травмах от вакцины говорит о совершенно иной реальности о безопасности и полезности вакцин, чем та, которую рассказывают основные новостные агентства, такие как WXYZ-TV, отмечает LifeSiteNews.