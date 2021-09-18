В России впервые выявили более 20,3 тысяч заряженных COVID-19 жителей

Впервые с 22 августа в России количество новых случаев заражения коронавирусом превысило 20,3 тысячи. Об этом сообщили в федеральном Оперштабе по борьбе с распространение COVID-19.

Так, по данным на утро 18 сентября, в Санкт-Петербурге обнаружен 1 791 новый случай, в Московской области – 915, Свердловской области – 505.

“Общее количество жителей России с подтвержденным диагнозом COVID-19 на сегодняшний день составляет 7 254 754. Прирост количества заболевших за минувшие сутки составил 0,28%. В целом, на стационарном лечении находятся более 572 тысяч россиян», - говорится в сообщении.

Вместе с тем количество выписанных из ковид-госпиталей пациентов за последние 24 часа составило 16 247. По информации Оперштаба, доля выздоровевших россиян достигла 89,4% от общего количества зараженных.

Число умерших от коронавируса в России достигло 197 425, включая 799 ушедших пациентов за последние сутки.

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