В Кремле уверены в качестве вакцин после вспышки COVID-19 в окружении Путина

Вспышка COVID-19 среди сотрудников аппарата российского президента не дискредитирует российские вакцины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Даже вакцинированные могут быть инфицированы. Мы неоднократно говорили, что вакцины с очень высоким процентом защиты предохраняют от реанимации и смерти, но вместе с тем вы можете поймать вирус и в лёгкой форме переболеть. Все, кто работают с президентом, вакцинированы", — заявил он.

Ранее Владимир Путин, выступая посредством видеоконференции на саммите ОДКБ, который проходит в Душанбе, сообщил о том, что вынужден был отменить визит в последний момент. По его словам, связано это было с тем, что в его окружении были выявлены случаи заболевания коронавирусом. Причем речь идёт о нескольких десятках человек.

Дмитрий Песков позднее уточнил, что "главным образом — это те, кто принимают участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности".

Он также отметил, что болезнь все переносят легко и ему неизвестно ни об одном случае тяжёлой формы заболевания.