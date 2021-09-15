В Белоруссии "Спутник V" эффективен на 97,2%

Минздрав республики Белоруссии посчитал, что успешная вакцинация граждан российским препаратом составляет 97,2%. Оценивание эффективности вакцины происходило на базе проанализированных данных от 860 тысяч человек, привившихся "Спутником".

Отчет предоставляет информацию с января по июль 2021 года. Также в нем отмечается, что российская разработка против коронавируса имеет высокий профиль безопасности за счет отсутствия смертей и тяжелых осложнений после вакцинации.

Ранее "Спутник V" был признан самой эффективной вакциной против "дельта"-штаммов. При этом вакцины Pfizer и Moderna оказались не так хороши. Об этом рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

РФПИ создан в 2011 году правительством России для инвестирования в быстроразвивающиеся сферы экономики. Российский фонд прямых инвестиций осуществил локализации производства вакцины "Спутник V" на территорию Белоруссии.

Производством вакцины занимается предприятие "Белмедпрепараты". В апреле 2021 года белорусское производство вакцины "Спутник V" получило одобрение Министерства здравоохранения страны.

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